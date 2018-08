PSG : Thiago Motta voit rouge avec les U19, il est expulsé !

Désormais en charge des U19 du Paris Saint-Germain, Thiago Motta semble avoir le sang aussi chaud comme entraîneur que lorsqu'il était joueur. En effet, ce week-end la formation des jeunes du PSG participe à la Copa del Agatha, qui comme son nom ne l'indique pas se déroule aux Pays-Bas. Et ce dimanche, dans le match contre Odense, Thiago Motta a été expulsé juste avant la pause. Quelques minutes après la reprise, c'est un joueur du PSG, Tanguy Coulibaly, qui a lui aussi pris un rouge, laissant son équipe à dix et sans entraîneur. Au final, le PSG a perdu 3-0.

Coach of @PSG_inside has been sent off by the referee just before half-time. #CopadelAgatha2018 #Copa10years