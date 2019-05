PSG : Thiago Motta sort du silence et s'explique !

Dans : PSG, Ligue 1.

Entraîneur des U19 du Paris Saint-Germain, Thiago Motta était sur le banc dimanche pour le dernier match du championnat. Après avoir expliqué à ses joueurs qu’il allait probablement partir compte tenu de sa relation conflictuelle avec Antero Henrique, l’ancien joueur s’est confié dans Le Parisien. Sans entrer dans les détails de la polémique qui l’oppose au directeur sportif du PSG, Thiago Motta a évoqué sa décision de ne pas venir jeudi au rendez-vous fixé par les dirigeants parisiens, et sa position à cet instant. Concernant cet entretien, le coach des U19 est clair et net. « C’était plutôt une convocation... Et je voulais privilégier ma semaine de travail avec mon équipe avant un match très important au camp des Loges. C’est mon travail au club aujourd’hui », a précisé Thiago Motta, histoire de mettre les choses au point.



Mais lorsqu’on l’interroge sur la suite de sa carrière parisienne, alors le technicien est nettement plus flou, même s’il répète son amour du Paris SG et de ses jeunes joueurs. « Si je vais rester au PSG ? Ce n’est pas le moment de parler de ça (...) Le futur, on verra, on va discuter dans les semaines à venir (...) Combien de temps je vais prendre pour faire mon choix ? Le temps qu’il faut. Ce n’est juste pas le moment de parler de mon futur. Le plus important, c’est le PSG, et la décision me concernant doit être prise pour le bien du PSG. Ce sera ça, la bonne décision. Oui, je suis heureux, car ce n’est pas possible de ne pas être heureux avec ces garçons. Le quotidien avec eux, que ce soit sur ou en dehors du terrain, c’est énorme (...) Je suis venu au travail chaque matin avec plaisir. Pour moi, ce n’était pas une obligation même si j’avais un contrat. Cela m’a fait du bien », explique, dans le quotidien francilien, un Thiago Motta qui va probablement devoir trouver un nouveau challenge loin du Paris Saint-Germain.