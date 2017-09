PSG : Thiago Motta promet un match de folie contre le Bayern

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

Après un match compliqué contre Montpellier samedi (0-0), Thiago Motta a tenu à rassurer les fans du Paris Saint-Germain avant le grand match de Ligue des Champions contre le Bayern Munich.

Très impressionnant depuis le début de la saison, avec une série de huit victoires de suite depuis le Trophée des Champions, le club de la capitale française a connu un premier couac samedi. Contre le MHSC, le PSG a complètement buté sur la défense héraultaise et n'a donc ramené qu'un triste match nul et vierge de Montpellier (0-0). Une déception qui permet à Monaco de revenir à un point après sept journées de Ligue 1. Mais le groupe parisien, privé de Neymar ce week-end, n'est pas du tout inquiet avant le rendez-vous contre le Bayern en C1, selon Thiago Motta.

« C’est un mauvais résultat pour les deux équipes. On n’était pas bien, la pelouse était catastrophique. On est désolés pour ceux qui regardent jouer le PSG… en France, et partout dans le monde, pour ceux qui ont allumé leur télévision et qui sont tombés sur ce type de match. Sur une pelouse comme celle-là, c’est impossible de jouer au football. Mercredi, contre le Bayern, ce sera un match complètement différent. Là, les gens vont regarder un très beau match des deux côtés. J'espère qu'on va être à un très bon niveau. C'est un match important, à la maison. Avoir 6 points en deux match de LdC, c’est très important. Ça va être un match ouvert. Au Bayern comme au PSG, il y a de très bons joueurs. Le favori ? C'est difficile de le dire. On joue chez nous. C'est pas le plus important de savoir cela. Il faut être prêt à faire un bon match. Si on joue bien, je pense qu'on peut gagner le match. Ça dépend de nous, on va bien se préparer », a lancé, sur Canal Supporters, le milieu de terrain italien, qui estime donc que le PSG sera de retour à son meilleur niveau dans le jeu dès mercredi sur sa pelouse du Parc des Princes, bien plus propice au spectacle que celle de La Mosson.