PSG : Thiago Motta a-t-il fait n’importe quoi à Paris ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Il se considère lui-même comme le futur entraineur du Paris Saint-Germain, mais Thiago Motta va peut-être trop vite en besogne.

Celui qui est actuellement le coach des U19 du PSG est en tout cas convoqué pour un entretien avec sa direction qui pourrait bien lui valoir une sanction. D’une amende à un licenciement, tout demeure possible pour l’Italo-Brésilien accusé de jouer sa carte perso avec son équipe, et de ne pas du tout penser à la réussite du club francilien. Officiellement, Thiago Motta est convoqué pour avoir accordé une interview à RMC le 27 mars, sans l’accord de son club, ce qui est interdit dans son contrat. Mais en dehors de cet écart, c’est le comportement de l’ancien joueur de l’Inter Milan et du FC Barcelone qui interpelle.

Il y a aussi beaucoup à redire sur la saison de Thiago Motta... Surtout sur le cloisonnement de son équipe (celui qui accepte de monter en N2 ne retrouve + les U19). Cela a eu des conséquences sur la progression de joueurs et sur les parcours en YL et Gambardella. Pas 1 réussite https://t.co/Vd4iqsiFQn — Bilel Ghazi (@BilelGhazi) 8 mai 2019

Comme le révèle Bilel Ghazi du journal L’Equipe, Thiago Motta a pris beaucoup de libertés au sein de son groupe, et les autres équipes ont ainsi payé les pots cassés. Antero Henrique accuse le jeune entraineur d’avoir refusé de libérer des U19 pour aider la réserve du PSG, en difficulté et loin d’être maintenue en National 2. Et pour les joueurs qui ont osé faire le grand saut, Thiago Motta n’aurait pas hésiter à les sanctionner, quitte à se priver d’éléments décisifs, et à en provoquer les conséquences sur des compétitions importantes pour le centre de formation, comme la Coupe Gambardella ou la Youth League. Une situation qui devrait avoir une conséquence, à savoir l’arrêt de la collaboration avec les U19 pour Thiago Motta, même s’il reste à définir si l’ex-homme fort du milieu de terrain conservera une place dans l’organigramme parisien.