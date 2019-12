PSG : Stupeur au mercato, Kouassi va échapper à Paris !

Dans : PSG.

Du haut de ses 17 ans, Tanguy Kouassi est un joueur jugé comme très prometteur par le staff du PSG. La preuve, Thomas Tuchel l’avait titularisé en Ligue des Champions face à Galatasaray la semaine dernière…

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le joueur formé au Paris Saint-Germain avait réalisé un match parfait face aux Turcs. Le problème pour le champion de France en titre, c’est que Tanguy Kouassi n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel en faveur du PSG. Une situation que Manchester City guettait de près ces dernières semaines. Mais à en croire les informations de Sky Sports en Allemagne, c’est le Red Bull Leipzig qui a concrètement pris les commandes des opérations dans ce dossier.

Et pour preuve, un accord serait en voie d’être trouvé entre Tanguy Kouassi et l’actuel leader du championnat d’Allemagne. Un véritable coup dur pour le Paris Saint-Germain si cela se précise, quand on sait que le club de la capitale ne touchera aucune contre-partie financière dans ce dossier. Pour rappel, un autre joueur du Paris Saint-Germain a posé ses valises à Leipzig au cours des derniers mois, preuve que le club allemand a un regard particulier sur la formation parisienne : Christopher Nkunku. Transféré pour 15 ME, le Français brille en Allemagne et a visiblement donné envie au RB Leipzig de tenter un nouveau coup avec un « Titi ».