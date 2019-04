PSG : Stéphane Pauwels hurle au scandale à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Même si des ennuis judiciaires en Belgique l'ont éloigné des plateaux TV en France, Stéphane Pauwels est toujours très attentif aux événements dans le foot hexagonal, notamment quand cela concerne des compatriotes. Et le consultant a bondi en lisant l'interview de Thomas Meunier dans la presse belge, le défenseur international du Paris Saint-Germain expliquant que son avenir ne semblait plus être au PSG, puisque Nasser Al-Khelaifi ne lui propose aucune prolongation de contrat. Pour Stéphane Pauwels, cette décision du patron qatari du Paris SG est d'autant plus stupéfiante que dans le même temps le Paris Saint-Germain semble vouloir garder Dani Alvès.

Et pour celui qui avait fait sourire pas mal de monde avec ses annonces sur le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid, et surtout pas au PSG, en 2017, ce choix du PSG est nullissime. « Prolonger Alves 1 an, c’est vraiment pour dégoûter Meunier et lui dire : " Il faut partir". Un manque de respect. Alves n'avance plus mais personne n'ose le dire », balance le consultant belge, dépité de voir que le Paris Saint-Germain préfère conserver l'expérimenté défenseur brésilien plutôt que son compatriote. En attendant, on évoque des pistes pour Thomas Meunier à Manchester United, ce n'est pas rien tout de même.