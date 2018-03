PSG : Spiritisme, Neymar va faire tomber le Real à distance annonce Henrique

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Interrogé sur la blessure de Neymar au Paris Saint-Germain, Antero Henrique estime que l'absence de la star brésilienne peut être un mal pour un bien.

Lors du match le plus important de la saison face au Real, en huitième de finale retour de la Ligue des Champions au Parc des Princes, le club de la capitale devra faire sans son meilleur joueur. Blessé à la cheville et au pied, et opéré avec succès au Brésil samedi, Neymar ne participera donc pas au choc contre Madrid. Malgré cette absence de marque, puisque le PSG n'utilisera pas sa star recrutée pour 222 ME lors du dernier mercato estival, Antero Henrique croit en la qualification... car Neymar continue d'apporter de la force spirituelle au groupe francilien.

« Ce n’est évidemment pas quelque chose de positif. Sur le terrain, c’est le meilleur joueur du monde, il nous aide de manière fantastique. Mais Neymar peut aussi nous aider de l’extérieur. Par son esprit, sa relation avec les autres joueurs, le staff, les supporters, l’entourage du club. Même s’il ne peut pas jouer contre le Real, mardi, on sent que Neymar est là. Il a déjà envoyé beaucoup de messages d’encouragement », a lancé, dans L'Equipe, le directeur sportif du Paris SG, pour qui l'absence de Neymar n'empêche pas l'exploit, bien au contraire.