PSG : Soyez sympa avec Neymar, le CUP s'exécutera... après le match

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Collectif Ultra Paris, principale association de supporters du PSG, a en partie changé son fusil d’épaule à l’heure où Neymar va faire son grand retour.

Alors qu’au départ, un accueil musclé était prévu avec sifflets et banderoles, les discussions avec la direction parisienne ont visiblement porté leurs fruits. Selon L’Equipe, le CUP ne déploiera aucune banderole et recommande à ses habitués de se montrer « indifférent », autrement dit d’ignorer royalement le Brésilien... à partir de dimanche. Les supporters parisiens recommandent ainsi aux fidèles de faire comprendre à Neymar que son attitude ne peut pas passer, laissant supposer que les sifflets seront de sortie pour dénoncer son attitude estivale et sa volonté de quitter à tout prix le PSG.

Mais en tout cas, l’accueil sera beaucoup moins houleux que prévu, alors que les discussions avec le club partaient sur de très mauvaises bases. En effet, il était même question d’une grève pour le choc face au Real Madrid si jamais le PSG interdisait les banderoles anti-Neymar au départ. Mais le rapport de force a pesé en faveur du club de la capitale, qui a obtenu ce premier geste de « détente », histoire de ne pas pénaliser l'équipe et les autres joueurs pour le choc de Ligue des Champions.