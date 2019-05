PSG : SOS club fantôme, Dominique Sévérac est terrifié

Dans : PSG, Ligue 1.

La fin de saison est longue. Très longue même pour les supporters et les suiveurs du Paris Saint-Germain.

Encore tenu en échec, cette fois par Nice lors de la 35e journée de Ligue 1 samedi, le club de la capitale ne répond plus. Depuis l’élimination en huitième de finale de Ligue des Champions contre Manchester United, la lumière semble éteinte à tous les niveaux du club. Et cela commence franchement à devenir pénible selon Dominique Sévérac, lequel a hâte que la saison se termine, comme il l’a confié dans une vidéo sur le compte YouTube du Parisien.

« C’est un entraîneur qui a dit que tout le monde avait débranché, lui y compris, c’est donc un seul joueur (Juan Bernat) qui vient s’exprimer pour expliquer ce qui se passe en ce moment. C’est que le club a priori n’est pas dirigé, pas vraiment entraîné, Tuchel le dit, les joueurs ne jouent plus, le public n’est pas venu non plus en masse, 30 milles personnes maximum. Alors, ils ont chanté, encouragé, ils ont fait ce qu’ils ont pu. Le public a été à peu près à la hauteur. Il reste trois matches de championnat, ça va être très long, c’est un jour sans fin depuis Manchester. Il ne passe rien, si ce n’est le spectacle du néant, du rien qui succède au rien. Il est temps que ça se termine » a confié Dominique Sévérac, dépité par la fin de saison du Paris Saint-Germain. Et qui a déjà l’esprit tourné vers la prochaine…