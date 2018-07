PSG : Son père balance, Cavani reste à Paris pour l’argent

Dans : PSG, Ligue 1.

Contacté par Fox Sports Uruguay avant le quart de finale du Mondial 2018 contre l’équipe de France ce vendredi, Luis Cavani n’a pas seulement évoqué la blessure au mollet de son fils.

Le père du Matador s’est également lâché sur le Paris Saint-Germain qui, selon lui, ne traite pas son meilleur buteur comme ce dernier le mériterait. En effet, le détracteur du club francilien, sans citer de nom, s’est attaqué à tous les étages. Joueurs, entraîneur, dirigeants… Luis Cavani n’a épargné personne en vidant son sac !

« Edi est un joueur qui a toujours été dévoué au sacrifice. Le seul club où il a vraiment été heureux c’est le Napoli, mais aussi à Palerme, où ils l'ont accueilli comme un gamin, a confié le père de l’attaquant. A Paris, il a eu des hauts et des bas, c'est un peu de la faute du groupe et de celui qui manage le groupe. Parce que le groupe doit se manager pour que chacun remplisse sa fonction pour le groupe, pour l'équipe et pas pour les gens. Et ici il y en a beaucoup qui jouent individuellement et pour les gens. »

L’argument économique

A en croire son père, l’international uruguayen ne serait pas épanoui. Alors pourquoi ne réclame-t-il pas un transfert cet été ? « N'importe quelle équipe anglaise, italienne, espagnole sait que Paris est une équipe qui n'est pas facile à dépasser économiquement », a expliqué Luis Cavani, qui reconnaît que son fils ne pourrait pas négocier le même salaire au sein d’une autre écurie.