PSG : Snobé par Emery, ce remplaçant n'en pleut plus

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

« Je fais mon boulot et je ne fais pas d’histoires ». Par cette phrase lâchée à l’issue du match contre Strasbourg en Coupe de la Ligue en milieu de semaine (2-4), Thomas Meunier avait tenté d’éteindre un début d’incendie suite aux rumeurs expliquant que l’international belge était blasé par son manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain. Et pourtant, il semblerait que cela soit bien le cas. Non utilisé par Unai Emery lors de la victoire du PSG à Rennes samedi après-midi, l’ancien défenseur de Bruges commencerait à sérieusement en avoir marre à en croire les informations de L’Equipe.

Selon le quotidien national, « Meunier commence à trouver le temps long » sur le banc des remplaçants. Surtout, le latéral droit du PSG aurait été frustré de voir que le coach basque n’utilise pas ses trois changements alors qu’il rongeait son frein sur le banc de touche en Bretagne. Pour rappel, de nombreuses écuries très huppées ont déjà été alertées par la situation du joueur, jugé par beaucoup comme l’un des défenseurs droits les plus prometteurs d’Europe. Récemment, Tuttosport indiquait que la Juventus Turin suivait toujours le remplaçant de Dani Alves au PSG. Le Real Madrid a également régulièrement été cité comme intéressé pour en faire la doublure de Dani Carvajal. Si son cas est moins médiatisé que celui d’Angel Di Maria, il sera intéressant de guetter de près l’attitude de Thomas Meunier dans les prochaines semaines, à quelques jours du début du mercato…