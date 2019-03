PSG-SMC : Courbis est fou, il parie avec ses joueurs sur un but de Mbappé

Dans : PSG, Ligue 1, SMC.

Arrivé en catastrophe pour tenter de sauver le SM Caen de la relégation, Rolland Courbis ne fait pour le moment pas de miracle, le club normand se retrouvant toujours 18e.

Dans cette situation un peu ubuesque où le consultant de RMC se retrouve aux côtés de l’entraineur toujours en place Fabien Mercadal, la réception du Paris Saint-Germain se prépare dans une ambiance loin d’être détendue. C’est pourquoi Coach Courbis a décidé de dédramatiser la situation en pariant avec ses joueurs sur un but de Kylian Mbappé lors du match de samedi.

« J’ai demandé à mes joueurs de s’amuser. On se joue un repas au restaurant. Je leur ai dit : "je ne pense pas que vous êtes capables d’empêcher Mbappé de marquer." Ce n’est pas que je ne leur fais pas confiance, mais c’est ma vision des choses. Ils peuvent me faire mentir. On voit parfois des surprises. Je vais demander à Fabien Mercadal s’il est d’accord pour parier avec moi », a livré Rolland Courbis sur RMC, qui pourrait donc faire chauffer sa carte bleue si jamais l’équipe caennaise parvenait à empêcher le champion du monde tricolore de marquer. A moins que le pari tombe à l’eau si jamais Thomas Tuchel décidait de laisser une nouvelle fois au repos son buteur vedette.