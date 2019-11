PSG : Silva veut prolonger, Riolo fixe une condition

Dans : PSG.

En fin de contrat à l’issue de la saison, le capitaine du PSG Thiago Silva ne sait toujours pas à quelle sauce il va être mangé par Leonardo et par Nasser Al-Khelaïfi.

Effectivement, le doute est total au sujet des intentions de l’état-major parisien à l’égard de Thiago Silva. Comme c’est le cas avec Edinson Cavani, la direction francilienne laisse planer le doute afin de garder son capitaine sous pression, et le forcer à être très performant. Cette méthode est sans doute la bonne pour Daniel Riolo, lequel a indiqué sur l’antenne de RMC que Thiago Silva était toujours très performant à ce moment de la saison. Mais le polémiste attend désormais du défenseur de la Seleçao qu’il soit tout autant brillant en février et en mars, lors des matchs cruciaux de Ligue des Champions.

« Thiago Silva ? Avec lui c’est toujours pareil. Il est toujours bon mais comme avec le PSG dans son ensemble, puisqu’il est devenu le symbole du club depuis sept ans, c’est toujours la même phrase et la même rengaine : on verra ça au printemps ! Parce que Thiago Silva est bon à cette époque de l’année, c’est sûrement le plus régulier. Comme il est tout le temps bon et est le capitaine de cette équipe, il doit être un phare qui doit illuminer l’équipe et qui doit rester solide… Ce qui n’arrive jamais… Mais ça reste un taulier de l’équipe » a indiqué Daniel Riolo, qui colle une sacrée pression sur les épaules de Thiago Silva avant les gros rendez-vous de Ligue des Champions.