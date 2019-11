PSG : Silva et Kimpembe injouables, un coach de L2 connaît leur point faible

Dans : PSG.

Impressionnante depuis le début de la saison, la charnière centrale composée de Thiago Silva et Presnel Kimpembe paraît presque imbattable. Pourtant, Philippe Hinschberger croit connaître une faille.

La statistique a de quoi dégoûter les futurs adversaires du Paris Saint-Germain. Lorsque Thiago Silva et Presnel Kimpembe ont formé la charnière centrale cette saison, toutes compétitions confondues, le champion de France n’a pas encaissé le moindre but ! C’est dire la solidité et la complémentarité de ce duo. Il faut également reconnaître que les deux défenseurs centraux sont bien aidés par Marquinhos et par les autres milieux qui ne ménagent pas leurs efforts dès la perte du ballon dans la moitié de terrain adverse. Du coup, certains adversaires pourraient être tentés de se demander s’il existe vraiment une faille dans la charnière centrale du Paris Saint-Germain.

Interrogé par l’hebdomadaire France Football, l'entraîneur de Grenoble (L2) Philippe Hinschberger a proposé une solution dans le pressing. « La première chose que vous pouvez faire, c'est de tenter de faire reposer la relance sur Kimpembe, a conseillé l’ancien coach de Metz. Mais il faudra alors espérer qu'il ne soit pas dans un bon jour tant il a progressé dans le domaine. Ensuite, il faut essayer d'exploiter les miettes. C'est-à-dire des pertes de balles avec des transitions qui seraient mal effectuées. Mais ça arrive combien de fois ? Deux ou trois fois par match ? » Pour rappel, les Parisiens n’ont concédé qu’un seul tir cadré en trois matchs de Ligue des Champions cette saison.