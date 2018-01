PSG : Silence les rageux, Neymar est un joueur adorable

Dans : PSG, Ligue 1, Dijon.

La France n'avait jamais accueilli dans son championnat une star de la dimension de Neymar, le joueur brésilien du Paris Saint-Germain dépassant, et de loin, Zlatan Ibrahimovic. Mais, contrairement à ce que certains pourraient croire, l'ancien joueur du FC Barcelone n'est pas du genre à se la péter sur les terrains de Ligue 1 et à prendre ses adversaires de haut.

Défenseur de Dijon, qui affronte le PSG ce mercredi, Valentin Rosier témoigne de la courtoisie et de la simplicité de Neymar. « Comment j’ai trouvé Neymar ? Il m’a choqué (rires). Je pensais qu’il faisait le beau mais pas du tout. Avant le match, il est venu me saluer pour me souhaiter en français un bon match. C’est un des rares joueurs que j’ai vu faire cela. Pendant le match, il ne parlait pas trop, il ne s’énervait pas. Il râlait juste un peu lorsqu’il prenait des coups. C’est un mec vraiment normal, pas le Neymar arrogant ou hautain dont on parle parfois. A la fin de la rencontre, je lui ai demandé son maillot et il m’a répondu en anglais qu’il l’avait déjà promis à quelqu’un. Il avait l’air un peu désolé », explique, dans Le Parisien, le joueur dijonnais qui aura l'occasion de retenter sa chance ce mercredi soir au Parc des Princes.