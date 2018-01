PSG : Si seulement Neymar s’inspirait de Cristiano Ronaldo et Messi

Dans : PSG, Ligue 1.

Venu au PSG pour être le numéro 1 d’une équipe désireuse de gagner la Ligue des Champions et lui permettre ainsi de soulever un jour le Ballon d’Or, Neymar a montré qu’il prenait cette destinée avec le plus grand sérieux. L’attaquant brésilien n’a pas sourcillé au moment de tirer le pénalty d’un match déjà gagné face à Dijon, alors qu’Edinson Cavani aurait pu battre un prestigieux record devant son public à cette occasion. Depuis, le débat se poursuit pour savoir si l’ancien barcelonais a simplement fait le job, ou s’il a manqué cruellement de tact et l’occasion de passer pour un joueur au sens collectif aiguisé. Pour Daniel Riolo, la réponse est évidente.

« J’entends depuis mercredi que Neymar, c’est Ronaldo, c’est Messi, c’est une star… Oui oui, ok, on se calme. D’abord, on peut envisager qu’un patron, un taulier, une star, ça peut aussi être avenant avec ceux qui sont en dessous ? Et puis désolé, mais pour l’instant au PSG, Neymar n’est rien. Juste un gros chèque et un paquet de buts contre des équipes absolument inférieures. Il est venu au PSG pour être l’équivalent des deux monstres, mais il ne l’est pas encore. Ça viendra. La patience n’est pas encore un crime n’est-ce-pas ? J’invite, par ailleurs, les plus excités, à aller voir comment se sont comportés Ronaldo et Messi en arrivant au Real et au Barça ! Le problème c’est que dans notre monde actuel, on juge les gens pour ce qu’ils sont, pas pour ce qu’ils font. On est une star, on est de telle ou telle couleur, on est de tel ou tel camp ou chapelle. On EST avant de FAIRE », a lancé le consultant de RMC, qui rappelle que Cristiano Ronaldo, en arrivant de Manchester United avec le statut de joueur le plus cher du monde, avait laissé le statut de leader de l’équipe à des joueurs comme Kaka et Raul, avant d’en devenir un naturellement.