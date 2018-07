PSG : Séverac pose la question qui fâche sur le niveau du PSG !

Dans : PSG, Mondial 2018.

Avec huit de ses joueurs encore en lice, le Paris Saint-Germain est l’une des équipes les mieux représentées en quarts de finale du Mondial 2018.

D’autant que certains d’entre eux sont particulièrement en vue depuis le début de la compétition. On pense notamment à Thiago Silva, redevenu le patron de la sélection brésilienne, ou encore à Kylian Mbappé, impressionnant avec l’équipe de France contre l’Argentine (4-3) samedi dernier. Sans oublier Edinson Cavani, Neymar et Thomas Meunier. Pour Dominique Séverac, il y a de quoi composer un onze de rêve !

« On serait recruteur, on profiterait de cette Coupe du monde pour faire notre marché. Neymar, Mbappé, Cavani, Thiago Silva, Meunier, mais oui mais bien sûr ! Cette formation existe déjà, c’est le PSG, grand vainqueur de la Coupe du monde jusqu’à maintenant. L’un d’eux est déjà assuré de disputer la finale », a souligné le journaliste du quotidien Le Parisien.

Le mystère de la C1

« L’épreuve russe montre à quel point Paris dispose d’ores et déjà des plus grandes stars, a-t-il insisté. Et qu’entourées des Rabiot, Verratti, Marquinhos and co, on comprend encore moins qu’elles se soient arrêtées en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, sans combattre au retour. Ce Mondial épaissit le mystère. » A croire que le problème ne concerne pas la qualité des joueurs.