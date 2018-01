PSG : Sévérac explique pourquoi Neymar peut partir au clash

Dans : PSG, Ligue 1.

Auteur d’un quadruplé et de deux passes décisives contre Dijon (8-0) mercredi, l’attaquant du Paris Saint-Germain Neymar a vu sa prestation éclipsée par une polémique.

Alors que l’avant-centre Edinson Cavani pouvait devenir le meilleur buteur de l’histoire du club, le Brésilien ne lui a pas laissé le penalty, provoquant les sifflets d’une partie des supporters. Un épisode qui, pour certains, pourrait inciter l’ancien Barcelonais à rejoindre le Real Madrid. De son côté, Dominique Sévérac confirme que Neymar peut envisager un départ, mais pour deux autres raisons.

« Neymar aurait pu sortir encore plus grandi en donnant le ballon de penalty à Cavani. Il aurait pu devenir une sorte de gendre idéal en France, un ange total. Ce n’est pas l’affaire du siècle. Mais des sifflets après un récital, je trouve ça hallucinant. Est-ce qu’il peut quitter le PSG ? Oui ! Quelqu’un qui dit qu’un joueur acheté 222 M€ ne peut pas partir, c’est faux. Tout contrat se casse », a prévenu le journaliste sur les ondes d’Europe 1, avant d’expliquer ce qui dérange la star parisienne.

La gestion d’Emery en cause

« Il y a deux choses que Neymar n’aime pas à Paris : l’entraîneur. Il trouve qu’il ne lui dit pas assez que c’est le plus beau, le plus grand, le plus génial. Emery, lui, manage Cavani comme Nkunku, Nkunku comme Neymar… Pour le Brésilien, c’est embêtant parce qu’il pense qu’il n’est pas Nkunku et il a raison, a commenté notre confrère. La deuxième chose qu’il n’aime pas, ce ne sont pas les sifflets, il sait que le public est versatile. Ce qu’il n’aime pas, c’est le manque de professionnalisme du club. Il ne s’attendait pas à tomber dans un club où les joueurs sont en retard, et que ça dure dix jours. Les installations, les petits détails du quotidien… A Barcelone, tout est réglé comme du papier à musique. »

Neymar est inarrêtable… au mercato

« Il est déçu que ce club dont le slogan est "Dream Bigger" ne soit pas aussi grand que ça. Il est déçu par la modestie du club à tous les points de vue, a insisté Sévérac, persuadé Neymar partira s’il le souhaite. Le Real Madrid a un milliard d’euros en réserve pour acheter trois joueurs. Le PSG peut retenir Verratti, pas Neymar. Lui, si vous l’empêchez de partir, il peut dire ce qu’il s’est passé dans le vestiaire, foutre un bordel sans nom ! C’est une star mondiale. Ce genre de gars, c’est plus fort que toi, tu ne peux pas les garder s’ils veulent partir. Marca est une sorte d’organe officieux du Real Madrid. Lorsqu’ils écrivent que Neymar est la priorité pour 2018, ils ne l’ont pas inventé… » Pas de quoi rassurer les supporters parisiens.