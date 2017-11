PSG : Sévérac balance une statistique qui peut effrayer le PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain tentera ce mercredi de continuer son parcours parfait en Ligue des champions, le club de la capitale ayant gagné quatre matches sur quatre, en marquant 17 buts sans en encaisser un seul. Malgré ce bilan pour le moins énorme, Dominique Sévérac tient à rappeler que ce genre de statistique parfaite ne sert pas à grand-chose comme l'histoire de la Ligue des champions le rappelle.

« Le football, ce n’est pas la NBA, les statistiques ne disent pas tout et parfois cachent même l’essentiel. Mais un constat claque comme les buts que les partenaires de Mbappé enfilent : depuis la saison 2003-2004, lancement de la formule actuelle, aucune équipe n’ayant remporté ses six matchs de poules n’a été sacrée en Ligue des champions. Le Real Madrid, deux fois (2011-2012 ; 2014-2015), l’a appris à ses dépens. Mais Paris n’a pas encore remporté ses six matchs et le principe d’un record, c’est d’établir un nouveau repère. L’équipe d’Unai Emery a le droit de changer l’histoire. L’entraîneur basque est friand de ce genre de données et il s’en sert même dans ses causeries. Il conclut : « Ce serait exceptionnel de terminer cette phase de poules sans encaisser de but. Mais l’objectif prioritaire, cela reste la première place du groupe. » Paris a envie de tout faire à la fois », explique, dans Le Parisien, Dominique Sévérac, qui rappelle le Paris SG à la prudence.