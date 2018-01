PSG : Se faire arnaquer par l'arbitre ? Le PSG ne rigole pas

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Un peu moins d'un an après la remontada du FC Barcelone en Ligue des champions, le traumatisme a toujours du mal à se passer du côté du Paris Saint-Germain, et cela peut se comprendre. Dans un entretien accordé ce samedi à Marca, Unai Emery a été interrogé sur ce terrible 6-1, le quotidien sportif espagnol demandant au coach du PSG ce qu'il changerait s'il pouvait rejouer ce match. La réponse d'Unai Emery a été sans détour.

« Lors du premier match nous avons battu à la loyale une belle équipe du Barça et au match retour nous n’avons pas réussi à trouver ce qu’il fallait répondre sur le plan du jeu à cette même équipe. Mais, il est vrai qu’il y a eu aussi une variable qui n’était pas de notre ressort, celle de l’arbitrage. Si je pense qu’il n’y aurait pas eu 6-1 sans l’arbitre ? Ce que je veux dire c’est que certains arbitres respectent plus les équipes déjà établies. C’est involontaire, car c’est inconscient. Depuis, il s’est passé un an et je pense que les arbitres vont avoir plus de respect pour nous, ce qui nous permettra de mieux répondre aux équipes comme le Barça ou le Real Madrid (...) Si Aytekin a influencé le résultat ? Disons qu’il y a une partie de cette défaite qui est conditionnée par ses décisions. Et je pense que nous sommes désormais mieux préparés que contre le Barça il y a un an... », a lancé Unaï Emery, histoire de faire comprendre qu'il était pas dupe et que le Paris Saint-Germain retiendra longtemps cette leçon au prix très fort.