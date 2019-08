PSG : Sarabia se fait recadrer par Tuchel, affaire classée

Dans : PSG, Ligue 1.

La semaine passée, Angel Di Maria a marqué un superbe coup-franc contre Rennes, lequel a donné la victoire au Paris Saint-Germain dans le Trophée des champions. Avant de s'exécuter, l'Argentin avait parlé avec Pablo Sarabia, lequel postulait visiblement à tenter sa chance dans cet exercice. Mais ce samedi, en conférence de presse, Thomas Tuchel a rapidement fait comprendre qu'il n'y avait pas de débat à avoir, et que Pablo Sarabia devra laisser faire Angel Di Maria à chaque fois que le PSG aura un coup-franc bien placé.

Pour l'entraîneur, l'affaire est réglée, et le joueur espagnol doit l'accepter. « Sarabia veut frapper ? Mais, non non ce n’est pas possible s’il y a Angel Di Maria ! Angel, il a une frappe incroyable ! Pablo doit se concentrer sur autre chose que les coups de pied arrêtés ou alors attendre qu’Angel ne joue pas », a répondu, avec le sourire, Thomas Tuchel, qui après le penaltygate d'il y a deux ans entre Neymar et Edinson Cavani ne veut pas s'offrir un coup-franc-gate entre Di Maria et Sarabia. Les choses semblent toutefois très claires dans la hiérarchie des tireurs et c'est l'Argentin qui entame la saison dans le rôle du tireur en chef.