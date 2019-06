PSG : Santagio-Bernabeu réclame Mbappé, gros malaise à Madrid

En pleine présentation d’Eden Hazard, les supporters du Real Madrid ont réclamé une nouvelle recrue pendant ce mercato estival.

Pour retrouver les sommets, sachant que le Real Madrid a perdu sa triple couronne en Ligue des Champions la saison dernière, les dirigeants madrilènes ne lésinent pas sur les moyens. 303 millions d’euros ont d’ores et déjà été dépensés pour recruter Luka Jovic, Ferland Mendy, Eder Militao et Eden Hazard. Un record que les Merengue vont largement battre, puisque Paul Pogba pourrait notamment venir renforcer l’entrejeu de Zizou. Mais pas que ?

Les socios du Real, eux, n’ont désormais qu’un seul rêve pour cet été : Kylian Mbappé. En effet, jeudi soir, lors de la présentation d’Hazard, les 50.000 fans du Real ont scandé le nom de l’attaquant français. « Nous voulons Mbappé ! », pouvait-on entendre dans les tribunes du Santiago Bernabeu. Le message est sans doute passé chez Florentino Pérez. Mais pas sûr que cette volonté soit réalisable cet été, vu que le PSG refuse de lâcher son champion du monde. Les supporters de la Maison Blanche devront donc se contenter d’Hazard, la recrue qui doit faire oublier Cristiano Ronaldo.

The Bernabeu has Spoken: "We want to Mbappé" pic.twitter.com/HHzyync0GI