PSG : Sans Mbappé, Deschamps a donné une leçon aux Parisiens

Dans : PSG, Ligue 1, Equipe de France.

Leader de Ligue 1 après quatre journées, le Paris Saint-Germain réalise pourtant un début de saison mitigé.

Hormis la défaite à Rennes (2-1), Thomas Tuchel est sûrement satisfait des résultats obtenus. Mais dans le contenu, on imagine que l’entraîneur parisien attend beaucoup plus d’efficacité dans les deux surfaces. On intègre en effet le secteur offensif qui, selon Jérôme Rothen, a tendance à compter sur le talent individuel de ses attaquants. C’est pourquoi le consultant conseille au PSG de prendre exemple sur les Bleus de Didier Deschamps, convaincants lors du dernier rassemblement malgré l’absence de Kylian Mbappé blessé.

« La victoire de l’équipe de France est une victoire collective. On peut faire la comparaison avec les matchs du PSG. Pourquoi j’émets des critiques sur ce collectif ? C’est parce que leurs victoires se basent souvent sur des exploits individuels, a commenté l’ancien Parisien sur RMC. Ce n’est pas le collectif qui va briller ! On a souvent des exploits de Mbappé et c’est ce qu’il se passe depuis le début de la saison. Et si tu es supporter du PSG, tu le vois ! J’ai envie de voir autre chose de la part du PSG et c’est pour ça que je suis autant critique. » Face au Real Madrid dans une semaine, les actions personnelles ne seront peut-être pas suffisantes.