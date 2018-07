PSG : Sandro, Telles, Ghoulam, Tuchel a une autre idée au mercato

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

Avec le départ de Yuri Berchiche et la saison décevante de Layvin Kurzawa, la recherche d’un arrière gauche est prioritaire au Paris Saint-Germain.

Antero Henrique a ses préférés, avec notamment Alex Sandro, Alex Telles et Faouzi Ghoulam. Mais ce vendredi, Bild l’affirme haut et fort, Thomas Tuchel a une très nette préférence pour Raphaël Guerreiro. L’ancien joueur du FC Lorient, annoncé depuis plusieurs années à Paris, a connu le coach allemand lors de leur passage commun au Borussia Dortmund. L’arrière gauche y est toujours, mais peut-être plus pour longtemps. Alors que le club de la Ruhr a fait savoir avant l’été qu’il ne comptait pas vendre un joueur qui ne sort pas d’une saison complète et performante, le forcing du PSG pourrait faire changer tout ça.

Le club de la capitale devrait monter jusqu’à 30 ME pour faire craquer le Borussia, qui pourrait être amené à considérer cette vente sérieusement si l’intérêt parisien venait à se confirmer. En tout cas, cela permettrait au PSG de recruter un joueur désiré par son entraineur, et même moins cher que certaines pistes préconisées par Antero Henrique. Reste tout de même à savoir si Guerreiro, qui a encore l’avenir devant lui à 24 ans, sera le joueur capable d’aider Paris à enfin franchir un cap au plus haut niveau européen.