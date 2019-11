PSG : Sancho en a marre, Paris défie les cadors au mercato

Dans : PSG.

Toujours à l’affût lorsqu’un prodige devient disponible sur le marché des transferts, le Paris Saint-Germain pourrait s’attaquer à Jadon Sancho. Mais bien évidemment, beaucoup d’autres clubs sont sur le coup.

Ce sera peut-être le plus gros dossier du mercato dans les mois à venir. Considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération, Jadon Sancho voudrait quitter le Borussia Dortmund. Le milieu offensif de 19 ans ne supporterait plus le traitement infligé par ses dirigeants. Il faut dire que l’ancien joueur de Manchester City vit un début de saison difficile sur et en dehors du terrain.

En effet, Sancho n’a pas été épargné par ses supérieurs lorsqu’il est revenu tardivement après la dernière trêve internationale. Un épisode qui lui a valu une amende fixée à 100 000 euros, sans compter les nombreuses critiques, notamment celles de l’entraîneur Lucien Favre qui n’a pas hésité à le remplacer avant la mi-temps lors du choc face au Bayern Munich (4-0) samedi dernier. Mais ce n’est pas la seule raison de ses envies d’ailleurs.

Sancho aura l’embarras du choix

D’après le Daily Mail, la liste de ses admirateurs commence aussi à l’intéresser. En effet, le média britannique cite Liverpool, Manchester United, le Real Madrid, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain parmi ses prétendants. Autant dire que le Borussia Dortmund, qui se prépare à la vente de son ailier, a de quoi réaliser récupérer un montant gigantesque ! Reste à savoir si le champion de France peut, ou doit vraiment miser sur l’international anglais.