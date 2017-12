PSG : Salomon qualifie Mbappé de « monstrueux »

Dans : PSG, Ligue 1.

Alors que tous les spécialistes ont les yeux braqués sur les performances de Neymar au Paris Saint-Germain, Bruno Salomon, lui, a préféré souligner les très bons débuts de Kylian Mbappé.

Lors du dernier mercato estival, le club de la capitale s'est construit une attaque de feu. Autour du buteur prolifique Cavani, Unai Emery a ajouté Neymar, le troisième meilleur joueur du monde derrière Cristiano Ronaldo et Leo Messi, mais aussi Mbappé, la nouvelle pépite du football mondial. Après une deuxième partie de saison dernière complètement folle à Monaco, un transfert très remarqué à Paris et une entrée dans le Top 10 du Ballon d'Or, l'attaquant de 18 ans s'est très rapidement imposé au PSG. À cause de son inexpérience, Mbappé aurait pu subir un premier coup d'arrêt en arrivant à Paris, mais c'est tout le contraire qui se passe puisqu'il continue son chemin sans trembler. Buteur et double passeur décisif lors de la victoire contre Rennes samedi (4-1), Mbappé est pourtant resté dans l'ombre de Neymar. Une situation que Bruno Salomon a voulu inverser dans sa chronique.

« Tout le week-end, tout le monde a parlé du retour fracassant de Neymar. Moi, j’ai envie de parler de Kylian Mbappé. Juste une stat sur ses trois mois au PSG : 11 buts (dont 4 en Ligue des champions) et 9 passes décisives. Des performances qui ne laissent personne insensible. Pas même Diego Simeone. Diego Armando Maradona a lui aussi encensé Mbappé. Après je soupçonne chez les deux Argentins une volonté de féliciter le Frenchie plutôt que le Brésilien Neymar… Passons… Ce que fait Mbappé, pour son âge, est monstrueux. On a encore envie de le voir détruire par ses accélérations les défenses adverses », a lancé, sur France Bleu Paris, le journaliste, qui espère désormais voir Mbappé s'offrir un joli cadeau d'anniversaire pour ses 19 ans face à Caen mercredi au Parc des Princes, pour le dernier match de l'année 2017.