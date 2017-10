PSG : Salomon n'en peut plus de ces semaines sans match du PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

En cette période de trêve internationale, les journées sont longues pour les supporters de Ligue 1, lesquels sont impatients de revoir leur équipe préférée en découdre. Et même pour les journalistes le temps est long. Du côté du PSG, Bruno Salomon, qui travaille sur France Bleu Paris, ne le cache pas, il est vite temps que le championnat et la Ligue des champions reprennent car cela devient dur.

« Quand le PSG ne joue pas, qu’est-ce qu’on s’ennuie. Moi en tout cas. Samedi, je me suis regardé Bulgarie-France. Un bon match en bois qui contrastait avec cette phrase de Thiago Motta sur le site du PSG : « On prend du plaisir, on joue bien ». C’est vrai que c’est quand même la base du football. C’est vrai que si tout ne tourne pas au super au PSG, il donne du plaisir. On voit du football. Il me tarde que ça reprenne et vite pour attaquer une séquence intéressante et importante. Dijon, Anderlecht, Marseille, Nice », confie Bruno Salomon, qui n'a plus que cinq jours à attendre avant de retrouver son PSG préféré.