PSG : Salomon annonce un PSG effrayant

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions, Liga.

Jusqu'à son fameux huitième de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid, le Paris Saint-Germain va tout ravager sur son passage, avoue Bruno Salomon.

Après avoir entamé l'année 2018 de la meilleure des manières, en réalisant un véritable récital face à Rennes en 32e de finale de la Coupe de France dimanche (6-1), le club de la capitale aborde la deuxième partie de saison avec une grande ambition. Celle de tout remporter, que ce soit en France ou en Europe. Si le premier grand rendez-vous de l'année aura lieu le 14 février prochain au Bernabeu face au Real en Ligue des Champions, Paris s'apprête à monter petit à petit en puissance. Ce qui n'est pas bon signe pour les autres clubs du football français...

« J’ai beaucoup aimé ce PSG-là, surtout en première mi-temps, où il a été fracassant. Avec trois jours de préparation, on avait un peu peur, mais les joueurs ont respecté les consignes du préparateur physique à la lettre. Dans les faits, ce PSG a été royal pendant les 45 premières minutes. Pressing haut et jeu en avant à gogo, Paris a régalé et évité toute polémique. Après les absences de Cavani et Pastore, le groupe a montré que rien ne l’atteignait. Ce PSG veut rouler à vive allure jusqu’au 14 février. Je plains les adversaires du PSG jusqu’à la Coupe d’Europe. Il va se montrer intraitable. Et tous les joueurs vont vouloir gagner leur place », a lancé, sur France Bleu Paris, le journaliste, qui estime donc que le 6-1 contre Rennes est un signe annonciateur. Premiers éléments de réponse cette semaine face à Amiens en quart de finale de la Coupe de la Ligue mercredi, puis face au FC Nantes de Ranieri dimanche en clôture de la 20e journée de Ligue 1...