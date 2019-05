PSG : Saison officiellement terminée pour Thiago Silva

Dans : PSG, Ligue 1.

Déjà absent pour la finale de la Coupe de France, et l'on a vu que cela n'avait pas aidé le Paris Saint-Germain, Thiago Silva ne rejouera pas cette saison sous le maillot du Paris SG. En effet, victime d'une lésion du ménisque, et éloigné des terrains depuis la déroute à Lille, le défenseur brésilien du PSG va subir une arthroscopie et devra se reposer un peu plus d'un mois. Cette intervention fait également planer une menace sur l'éventuelle participation de Thiago Silva à la Copa America qui se jouera à partir du 14 avril au Brésil.