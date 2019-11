PSG : Saga Neymar, Messi a un incroyable joker dans sa manche

Dans : PSG.

Lionel Messi voulait le retour de Neymar, il a eu l’arrivée d’Antoine Griezmann. Et l’Argentin est déçu.

La belle accolade de Lionel Messi et Antoine Griezmann ne pourra pas tout effacer d’un été compliqué pour tout le monde. L’attaquant français a bien senti qu’il n’était pas forcément le bienvenu dans le vestiaire barcelonais, tandis que l’Argentin n’a pas caché qu’il a cru que Neymar allait revenir, et qu’il avait fait le forcing pour cela. Mais le numéro 10 du PSG n’a pas été transféré, la faute à un réveil très tardif et bien peu convaincant du Barça. Tout ce beau monde devrait se retrouver au centre des débats dans quelques mois, lors de l’été 2020. En effet, difficile de croire que, malgré ses efforts actuels pour rester concentré sur sa saison au Paris SG, Neymar a changé d’avis et n’envisage plus de retourner en Catalogne. Une perspective qui plairait beaucoup à Lionel Messi, selon les confidences du journaliste espagnol Eduardo Inda.



« Messi ne voulait pas de Griezmann ou de qui que ce soit d’autre. Il voulait que Neymar revienne ! S’il ne vient pas l’été prochain, il serait disposé à exercer sa clause de sortie », a fait savoir la plume d’OK Diario, qui plane sur la menace que représente une clause de départ inscrite dans le contrat de La Pulga, si jamais il décidait de mettre un terme à son aventure au FC Barcelone. Une perspective qui semble toutefois peu probable, Lionel Messi ayant déjà fait savoir qu’il avait encore quelques années au Barça devant lui. Mais cela ne masque pas une autre réalité, celle de la volonté de l’Argentin de retrouver Neymar l’été prochain.