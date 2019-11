PSG : Sadio Mané à Paris pour 120 ME, c'est l'affaire à faire !

Dans : PSG.

A un mois du verdict, Sadio Mané a marqué les esprits dans la course au Ballon d’Or avec un but et une passe décisive ce samedi.

Intenable en ce début de saison, vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool et finaliste de la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, l’ailier des Reds est sur un petit nuage depuis un bon moment déjà. Au point que son nom est de plus en plus souvent cité pour récupérer le fameux Ballon d’Or, même si la concurrence sera rude. En tout cas, son statut a énormément changé depuis ses premiers pas discrets à Southampton, et il est désormais un attaquant de classe mondiale. Au point que le média pro parisien PSG Talk dévoile que le champion de France serait particulièrement inspiré de tenter de recruter le Lion de la Teranga l’été prochain.

Ce dernier pourrait être disponible pour la somme de 120 ME, et récupérerait ainsi le trou dans la masse salariale laissé libre par le départ inévitable d’Edinson Cavani. Mais surtout, le PSG aurait alors une ligne d’attaque qui irait à 2000 à l’heure avec Mané et Mbappé. A 27 ans, Mané a encore l’avenir devant lui et traverse probablement la meilleure période de sa carrière. De plus, son expérience en tant que vainqueur de la Ligue des Champions ne sera pas négligeable. Même si l’été prochain est encore loin, le PSG aura des arguments : la présence de son compatriote Idrissa Gueye, et surtout la perspective de lui offrir un meilleur salaire. Car Mané, qui a prolongé en 2018, est très loin d’avoir le plus gros salaire à Liverpool, ce qui peut parfois provoquer quelques envies de départ chez un prétendant au Ballon d’Or…