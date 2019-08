PSG : Sa prolongation mise de côté, Verratti est dans le flou

Dans : PSG, Ligue 1.

Contrairement à certains de ses coéquipiers, Marco Verratti (26 ans) n’est absolument pas concerné par le mercato.

Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2021, le milieu de terrain n’envisage pas un départ cet été. Au contraire, l’Italien se dit souvent prêt à rester jusqu’à la fin de sa carrière. Cela passera évidemment par une nouvelle prolongation, celle que l’on évoque depuis plusieurs mois. Pourtant, force est de constater que les deux parties n’ont toujours rien bouclé. Et pour cause, le PSG ne semble pas préoccupé par le cas Verratti, qui n’en sait pas davantage.

« Je ne sais pas, ce sont des choses qui dépendent plus du club, a réagi l’ancien joueur de Pescara. Il me reste encore deux ans de contrat. Ce n'est pas vraiment important, il y a plus important pour le club en ce moment, c'est le mercato qui termine en septembre. Après, comme on l'a toujours fait, s'ils souhaitent que je reste ici, s'ils sont contents de moi, ce n'est pas un problème de trouver un accord parce que je suis vraiment très bien dans cette équipe, je fais partie de ce projet. »

Verratti est prêt à prolonger

« Je veux aider l'équipe à faire un pas vers l'avant, pour tous ceux qui travaillent ici, pour tous ceux dans le projet et pour la confiance qui nous est donnée, a ajouté le Parisien. On est venu ici en partant un peu de zéro pour aller à la conquête de l'Europe. C'est difficile, tout le monde attend ça. Nous les premiers, et on est parfois les premiers à être déçus quand ça ne se passe pas comme on le souhaite. » En résumé, Verratti attend sagement le coup de fil de Leonardo.