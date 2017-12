PSG : Royal, Paris s'évite les polémiques qui ont failli enterrer le Parc OL

Dans : PSG, Ligue 1, OL.

Les villes que se sont battues pour récupérer le futur centre d’entrainement du Paris Saint-Germain connaissaient bien évidemment les nombreux atouts liés au projet parisien. La preuve en est tombée.

A l’heure où ces futures installations devraient bientôt avoir le feu vert définitif pour commencer les travaux, la ville de Poissy peut se féliciter de voir que les accès à ce centre d’entrainement du PSG seront aussi pris en charge par le club de la capitale. En effet, certainement dans le but de faire accélérer son lancement et d’éviter les débats interminables comme ceux qui ont entouré par exemple les accès au stade de l’OL à Décines, le PSG a décidé de prendre pour lui tous les travaux et de financer la route et le rond-point d’accès qui devront être créés pour l’occasion, explique la Gazzette des Yvelines.

L’ensemble des réseaux sera aussi pris en charge par le club francilien, ce qui permettra à la ville de Poissy de ne pas avoir à mettre la main à la poche pour tout ce qui concerne la voirie et l’accès. Un sacré effort de la part du PSG, et dont tout le monde devrait profiter, puisque 200 emplois devraient être indirectement créés par ce projet d’ici 2020. Et cela se ressent déjà puisque le constructeur automobile de luxe Porsche a déjà annoncé qu’il installerait un concessionnaire et un grand show-room de 10.000 mètres carrés à quelques encablures du futur centre d’entrainement. Histoire certainement d’essayer la nouvelle route construite aux frais du PSG…