Dans : PSG, Ligue 1, LOSC.

Didier Roustan n'a jamais caché qu'il était un fan absolu de Marcelo Bielsa et forcément il ne masque pas non plus son écoeurement après la décision du LOSC de mettre un terme à la mission d'El Loco sur le banc lillois. S'il en veut terriblement aux dirigeants nordistes, Didier Roustan est également très remonté contre les médias dont certains ont, selon lui, savonné la planche de Marcelo Bielsa. Pour lui, maintenant que le technicien argentin est parti, c'est Unai Emery qui va en prendre plein la tête.

« La haine, la rancoeur, la jalousie, tout cela va désormais se concentrer sur Emery. Et puis après Emery sautera et ça nous fera des vacances. Il y a deux choses concernant Emery, une partie de la presse tape toujours du même côté mais quand il y a du bon alors c’est super Neymar, super Cavani...mais dans le jeu quand même, le jeu du Paris SG, le mouvement, le style, il y a les joueurs d’accord, mais il y a du travail ! (...) Je vois qu’on ne parle pas de la patte d’Emery et de son travail, mais si ça va moins bien et que ça se corse, je pense que là ça va ressortir (...) Quand Neymar dit que tout ce qui s’est écrit sur ses relations avec Emery n’est pas vrai, alors ce n’est pas évoqué, on ne parle que de ses larmes. C’est bizarre non ? La presse ne peut pas dire qu’elle a exagéré, ou alors je n’ai pas regardé les bonnes émissions à la télé ou à la radio », lance sur Roustan TV, qui ne donne pas de noms histoire probablement de ne pas se fâcher...avec L'Equipe.