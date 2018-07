PSG : Rothen explose devant l'attitude insupportable de Neymar

Dans : PSG, Mondial 2018, Foot Mondial.

Auteur d’un gros match avec le Brésil contre le Mexique lundi en 8e de finale de la Coupe du monde, Neymar a encore été la cible de nombreuses critiques. Et pour cause, la star du PSG agace en raison de ses nombreuses exagérations, voire simulations. Sur l’antenne de RMC, Jérôme Rothen a demandé au n°10 du Paris Saint-Germain « d’arrêter » tout ce cinéma et de prendre exemple sur Ronaldo, le phénomène brésilien de l’époque.

« Il y a des coups qui font très mal et parfois c’est normal de faire des roulades car l’intensité du choc peut parfois t’amener des blessures assez graves. Mais qu’il arrête de tomber dans l’excès ! J’ai eu la chance de jouer contre Ronaldo, le Brésilien. Ce mec, il a pris des coups incroyables. Mais jamais, il n’est tombé dans l’excès. Neymar devrait prendre exemple sur lui. Au Brésil, les consultants devraient lui dire d’arrêter cela parce qu’il est ridicule. J’adore ce joueur, mais il est beaucoup critiqué à juste titre sur son attitude » a confié Jérôme Rothen, visiblement très agacé par l’attitude de Neymar durant ce Mondial malgré son évidente montée en puissance sur un plan uniquement et strictement sportif.