PSG : Rothen dénonce ce problème vieux de 10 ans à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Cette saison plus que jamais, Thomas Tuchel donne sa chance aux jeunes joueurs du centre de formation.

Certains en ont profité pour se faire une petite place au sein de l’effectif des stars du Paris Saint-Germain, mais il est néanmoins difficile de récupérer un peu de lumière des projecteurs dans un tel club. Et si le fait d’évoluer au PSG freine forcément le passage de ce dernier cap jusqu’à l’équipe première, ce n’est pas le seul problème. Pour Jérôme Rothen, il faut aussi regarder l’attitude des joueurs qui se croient souvent arrivés quand ils signent leur premier contrat professionnel, et ne font pas forcément tous les efforts nécessaires par la suite.

« Les jeunes ont du mal à gravir les échelons au PSG. A Paris, ils sont dans le confort. C’était le cas dans ma génération, et aussi aujourd’hui. Ce n’est pas forcément bénéfique pour eux. Ils n’arrivent pas à passer le cap, parce que le PSG c’est un grand club, et c’est compliqué d’y jouer au niveau pro, et après ils sont prêtés. Je l’ai vécu, je les ai vus arriver à Bastia, faire la starlette. Ils en font moins et même à Bastia ils n’arrivent pas à s’en sortir. Parce qu’il n’y a pas de remise en question, parce qu’il n’y a pas de travail au quotidien, ils se sentent au dessus. Et à l’arrivée, ils plongent », a souligné le consultant de RMC, bien placé pour savoir que les joueurs prêtés par le PSG ne parviennent pas toujours à profiter de cette expérience pour progresser.