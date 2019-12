PSG : Roi du déficit, Milan ne fera pas de cadeau à Paris

Dans : PSG.

Désireux de renforcer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain au mercato, Leonardo a jeté son dévolu sur Lucas Paqueta, le Brésilien du Milan AC.

Plus tôt dans la journée, Sky Sports indiquait que les négociations étaient d’ores et déjà ouvertes entre le Paris Saint-Germain et le Milan AC pour le transfert du milieu offensif de 22 ans. Néanmoins, aucun accord n’a pour l’instant été trouvé sur un plan financier. Une chose est certaine, le club lombard ne fera aucun cadeau à son ancien directeur sportif Leonardo dans ce dossier. La preuve, RMC Sport indique ce dimanche que le Milan AC souhaite récupérer au moins 35 ME de la vente de Lucas Paqueta, soit la somme dépensée pour le recruter en janvier 2019.

Il faut dire que le Milan AC n'a plus d’argent à perdre. Car sur la saison 2018-2019, le club transalpin a accusé un déficit record de 148 ME, un montant monumental qui le met notamment en difficulté vis-à-vis de l’UEFA et de son fair-play financier. Reste maintenant à voir qui sera le plus malin au jeu des négociations entre Leonardo et les dirigeants du Milan AC. Pour rappel cette saison, Lucas Paqueta a disputé 13 matchs de Série A. Dans une équipe qui tourne très mal, comme le prouve la défaite 5-0 de ce dimanche sur la pelouse de l’Atalanta, il n’a néanmoins pas réussi à se montrer très décisif (0 but, 1 passe décisive).