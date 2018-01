PSG : Riolo voit trois faiblesses à Paris, deux latéraux et le mental

Dans : PSG, Ligue 1, OL.

Daniel Riolo a livré son analyse à chaud du match entre Lyon et Paris ce dimanche soir au Groupama Stadium. Et malgré son but égalisateur splendide, Layvin Kurzawa en a pris pour son grade, même si le latéral parisien n’est pas seul, puisque son penchant à droite, Daniel Alves, a aussi pris quelques soufflantes de la part du consultant de RMC.

« Il y a toutefois un souci dans le jeu parisien : les latéraux. Kurzawa est nul, on le sait, mais Alvès ? Que propose-t-il ? Les latéraux inexistants et Kurzawa dangereux. Mais c’est surtout au niveau du caractère que le PSG apparaît faible. Comme souvent dans les gros matches. Si on les bouscule, c’est toujours pareil », a expliqué Daniel Riolo, pour qui ce genre de prestation pose forcément question avant le match face au Real Madrid.