PSG : Riolo voit rouge, Neymar est en danger

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Entre blessures, suspensions et départs réguliers pour l’Amérique du Sud, Neymar a traversé la deuxième partie de la saison comme un fantôme à Paris. Désormais embourbée dans une histoire de viol, la star du PSG est assurément à un tournant de sa carrière. S’il veut rattraper Neymar et Cristiano Ronaldo, c’est maintenant que cela se joue et pour y parvenir, le n°10 du club de la capitale doit commencer par changer son état d’esprit. C’est indispensable selon Daniel Riolo, lequel a estimé sur l’antenne de RMC que la carrière de Neymar battait dangereusement de l’aile, et qu’il était temps pour le Brésilien de se ressaisir.

« Je pense que Neymar doit faire très attention. Petit à petit il est en train de mettre sa carrière en péril. Un joueur de ce niveau, hors normes, peut-être celui qui a le plus de talent derrière Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, est en train de se gâcher. Dans cette quête d’intégrer le sommet, il est en train de se perdre. Deux saisons au PSG et une coupe du monde, ça fait trois événements, tous ratés. Il était là pour la Ligue des Champions et n’a pas fait briller le PSG. Et son problème à chaque fois, c’est le comportement. Il faut qu’il fasse en sorte de ne pas te retrouver dans des histoires pareilles, car ça te dessert » a expliqué le consultant, qui espère voir Neymar au top de sa forme la saison prochaine avec le PSG. En début de saison, mais également dans les moments chauds en Ligue des Champions.