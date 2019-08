PSG : Riolo sent venir la big surprise avec Neymar

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Interrogé par RMC jeudi soir, Leonardo clarifiait la situation de Neymar. « Il n’est pas écarté du groupe. Il suit son programme de rééducation personnalisé. C’est un joueur du Paris Saint-Germain, il a encore trois ans de contrat à Paris. Il y a des discussions pour son futur comme vous le savez aujourd’hui mais il n’y a rien d’avancé ». Difficile de faire plus clair et concis pour le directeur sportif parisien. Mais en réalité, cette brève interview est tout sauf anodine selon Daniel Riolo, lequel estime que Leonardo s’est ouvert toutes les portes concernant l’avenir de Neymar.

Riolo pense que Neymar va rester

« Il y avait tout dans les mots de Leonardo. Une mise en boutique : il va bien, c’est un bon gars… Il peut rester, il s’excusera de ses erreurs. Il prépare toutes les éventualités ! Reste une question : qui veut vraiment de Neymar aujourd’hui ? » s’est interrogé Daniel Riolo, lequel se demande si le FC Barcelone a réellement envie de signer le Brésilien, ou si la réunion de mardi n’avait pas pour seul but de montrer à certains poids lourds du vestiaire comme Lionel Messi que le Barça tentait sa chance, même si cela était voué à l’échec. Une chose est sûre, à deux semaines de la fin du mercato, Neymar est plus que jamais Parisien. Et pour l’heure, on voit mal comment il pourrait bouger du PSG…