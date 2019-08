PSG : Riolo s’affole, ce bug du mercato n’est pas réglé

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Dimanche au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain s’est défait de Toulouse malgré quelques difficultés dans le jeu, notamment en première mi-temps. A l’occasion de cette rencontre, c’est le jeune Colin Dagba qui était titulaire au poste de latéral droit. Préféré à Thomas Meunier en l’absence de Thilo Kehrer, le Français a réalisé un match correct, sans pour autant crever l’écran. Pour Daniel Riolo, il est évident que le PSG doit faire le nécessaire pour clore le débat à ce poste de défenseur droit, qui pose un problème depuis de longs mois à Thomas Tuchel. Et pour le journaliste de l’After, ce constat est également valable à gauche malgré les qualités offensives importantes de Juan Bernat.

« Tu es obligé de constater que le problème des latéraux n’est pas résolu et le pire, c’est que quand tu essaies d’en installer un, visiblement ça ne plaît pas à Tuchel, qui ne le trouve pas bon, alors tu en mets un autre et l’autre n’est pas forcément meilleur. Meunier et Dagba, on ne peut pas parler de top niveau. Bernat, sur ce genre de match ça va, mais dans une défense à quatre, on sait qu’il y a des problèmes. L’année dernière, l’effectif était plus en avance alors que là, tout est conditionné à la fin du mercato » a lancé le consultant de RMC, intimement persuadé que Leonardo doit s’activer pour régler ce gros bug d’ici la fin du mercato.