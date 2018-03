PSG : Riolo propose d’affaiblir Paris pour rééquilibrer la Ligue 1

Dans : PSG, SCO, Ligue 1.

Vainqueur face à Angers (2-1) mercredi, dans un match avancé de la 31e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain s’est sorti d’une situation périlleuse.

Alors qu’ils menaient tranquillement après l’ouverture du score de Kylian Mbappé, les Parisiens ont été réduits à 10 dès le quart d’heure de jeu. La faute à Thiago Motta qui a laissé traîné le pied sur le défenseur central angevin Romain Thomas. De quoi redonner un peu de suspense à cette partie, ce qui n’arrive pas souvent au Parc des Princes cette saison… En tout cas, le SCO n’est pas parvenu à arracher l’égalisation, d’où l’incompréhension d’un Daniel Riolo prêt à lancer une drôle de demande auprès de la LFP.

« Je me suis dit pendant le match que la Ligue devrait peut-être faire jouer le PSG toujours à 10… Ça durcirait un peu la tâche des Parisiens, a plaisanté le consultant de RMC. A 11 contre 10, aussi tôt dans le match, je pensais qu’Angers tenterait plus, que les joueurs iraient plus au contact. J’imagine qu’ils sont rentrés dans cette partie en se disant qu’ils n’avaient pas grand-chose à faire. Ils ont eu une opportunité énorme de prendre un point, mais non… Quand même les gars, ils n’étaient que 10, essayez un peu plus ! » Sans un superbe arrêt de Kevin Trapp dans le temps additionnel, Angers serait reparti avec le point du match nul.