PSG : Riolo lance un défi au centre de formation du PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

Le centre de formation du Paris Saint-Germain s’est énormément amélioré ces dernières années. C’est indéniable, le club de la capitale sort de nombreux pros, qui sont issus du sérail parisien, même s’ils doivent souvent lancer leur carrière ailleurs faute de place. Pendant longtemps, Adrien Rabiot en a été la tête d’affiche, mais l’histoire se termine mal pour le milieu de terrain au PSG. Mais pour Daniel Riolo, le bilan global reste tout de même très moyen, et il manque surtout un grand joueur pour récompenser ces 10 années d’efforts au sein du centre de formation.

« Il n'y a pas de bon joueur. Il n'y a pas de joueur de top niveau qui sort du PSG. Il y en a beaucoup plus qu'avant qui sortent, il y en a pas mal éparpillés à droite à gauche dans les clubs. Tu prête Weah au Celtic. Même Coman qui est partir il y a des années, Odsonne Edouard, tu n'as pas de crack là dedans. Diaby est un bon joueur, c'est mon préféré de tous, mais je ne pense pas que ce soit un crack. C'est un bon joueur de Ligue 1, au PSG il peut faire son trou, faire quelques matchs et tout ça. Mais je ne vois pas de joueur extrêmement talentueux capable de prendre la balle au milieu, d'éclairer le jeu. Celui qui a tout intrinsèquement c'est Rabiot mais visiblement ils n'ont pas fait la tête avec », a glissé le consultant français. Un tacle adressé à la direction du PSG, qui annonçait à son arrivée son désir de former le futur Lionel Messi. Mais le constat ne s’arrête bien évidemment pas uniquement au Paris SG, il est très difficile d’être aussi efficace et inspiré que le FC Barcelone sur ce terrain-là, sans oublier que ce travail se juge sur le très long terme.