Dans : PSG, Bundesliga.

Alors que le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ont beaucoup discuté pendant le mercato estival, leurs relations ne sont pas près de s’améliorer.

Apparemment, les négociations pour Juan Bernat se sont bien passées puisque le latéral gauche a rejoint la capitale française. En revanche, celles concernant Jérôme Boateng ont capoté. Et à en croire Uli Hoeness, Antero Henrique est le seul et unique responsable. Le président bavarois a même conseillé au PSG de changer de directeur sportif, sans recevoir de réponse de la part du champion de France. De quoi piquer la curiosité d’un Daniel Riolo agacé.

« Uli Hoeness doit d'abord nous dire pourquoi il dit ça. S'il veut balancer qu'il le fasse pour que tout le monde comprenne pourquoi il pense ça, a réagi le consultant de RMC. Le problème c'est que cela devient à la mode pour les clubs, pas tous, mais certains, de décider de faire pipi sur le PSG. Ce qui serait donc intéressant c'est qu'au PSG, même si en terme de communication ce club est nul depuis des années, on sache répondre à ce genre de propos. »

Riolo secoue le PSG

« Même si on envisage qu’Antero Henrique ne soit pas un bon directeur sportif, les mecs de ton club, ton institution et ta famille doivent parler et te défendre. On ne peut pas laisser ça comme ça, s’est emporté le spécialiste. Que les gens du Bayern parlent et critiquent c'est une chose, mais que les dirigeants du PSG ne disent jamais rien... et se laisser attaquer sans réaction ce n'est pas normal. La meilleure réponse ce n'est pas l'indifférence ! Tu dois réagir, tu dois répondre ! » Ce n'est visiblement pas la stratégie adoptée par la direction francilienne.