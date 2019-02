PSG : Riolo commence à en avoir sa claque de Tuchel

Dans : PSG, Ligue 1.

Pas satisfait du mercato d’été, Thomas Tuchel n’a pas non plus été convaincu par le mois de janvier de ses dirigeants.

Et désormais, l’entraineur allemand ne se prive pas de le faire savoir dès qu’il le peut. Même après une difficile victoire à Villefranche en Coupe de France, où les Parisiens ont du attendre la prolongation pour faire la différence face à une équipe de troisième division, l’ancien coach du Borussia Dortmund a estimé qu’il n’avait pas assez de profondeur de banc. Il a en tout cas été obligé de faire entrer Cavani et Mbappé pour faire la différence. Mais ce dernier coup de gueule ne se justifie pas pour Daniel Riolo, qui demande à Tuchel de la mettre en veilleuse et de se concentrer sur l’effectif qu’il a à disposition désormais.

« Tu as un effectif très riche et solide. Tu vas à Villefranche, tu n’es pas obligé de faire jouer Bernat ou Di Maria par exemple. Fait tourner en fonction de ce que tu peux faire tourner avec tes jeunes même si ce ne sont pas des cadors à l’image de Nkunku qui n’a pas montré grand-chose. Mais je trouve que Tuchel doit arrêter de chouiner au sujet des manques de son effectif, il a les joueurs qu’il a ! Est-ce-que les entraîneurs des autres clubs passent leur temps à dire que leur équipe n’est pas assez forte ? Il dirige un club qui est 6e au classement des fortunes mondiales, la masse salariale de son effectif est colossale, il est bien payé, etc. C’est comme si tu disais à tes dirigeants qu’ils avaient construit un effectif de m… les années précédentes », a livré le journaliste de RMC, pour qui il est désormais temps de parler du sportif maintenant que le mercato est terminé.