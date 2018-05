PSG : Riolo annonce du fight à Paris avec un Tuchel en mode Bielsa

Dans : PSG, Ligue 1.

Officialisée lundi soir, l’arrivée de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain fait beaucoup réagir. Mais globalement, l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund est assez peu connu en France. Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo a présenté la personnalité et le style de management de l’ex-coach de Mayence. Selon le polémiste de l’After Foot, le PSG a recruté un « intellectuel » du football, dont le style se rapproche grandement de Marcelo Bielsa. Le profil idéal pour cadrer les stars du PSG ? Daniel Riolo n’est pas loin de le penser.

« Je pense que Thomas Tuchel va y arriver ! On pourrait croire que c’est est le fils spirituel de Jurgen Klopp parce que les deux sont des anciens entraineurs de Dortmund et de Mayence mais attention aux raccourcis car c’est bien plus complexe. En réalité, Tuchel est plus un entraineur « intellectuel » que Klopp qui lui est plus brutal dans ses relations. C’est un mec peu ouvert aux concessions sur sa manière de travailler. Avec Tuchel on sera loin du « PSG de Neymar ». Il se rapproche plus d’un Bielsa, Guardiola ou d’un Van Gaal, donc on sait les conflits que cela peut occasionner ! » a lancé Daniel Riolo, persuadé que l’entraîneur de 44 ans est la bonne personne pour mener à bien le projet du Paris Saint-Germain. Cela fait au moins un observateur qui n’est pas sceptique suite à cette nomination, loin de faire l’unanimité auprès des consultants…