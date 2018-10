PSG : Riolo allume « cette merde qui éclabousse et ne concerne pas le PSG »

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

L'annonce vendredi d'une enquête sur le match PSG-Etoile Rouge de Belgrade en raison d'un éventuel pari d'un dirigeant serbe, qui aurait misé 5ME sur une défaite de son club par cinq buts d'écart, a fait l'objet d'une bombe. Mais si dans un premier temps tout et n'importe quoi s'est dit, des voix commencent à s'élever pour s'interroger sur le fait que le nom du Paris Saint-Germain soit ouvertement mêlé à ce dossier, alors que c'est du côté de Belgrade que l'affaire aurait été éventuellement menée.

Alors quand il est interrogé sur ce présumé match truqué, Daniel Riolo est cash et estime que si le Paris SG est cité, c'est pour faire du buzz sur son dos. « J’ai souvent répété qu’aujourd’hui pour beaucoup c’est pas l’info qui prime, mais l’histoire qu’on veut raconter et qu’on entretient. Cette histoire ne concerne pas le PSG mais un peu de merde qui éclabousse, ça fait pas de mal au business... », a lancé, via Twitter, le journaliste de RMC histoire de bien faire comprendre son opinion sur cette histoire pour l'instant assez ténébreuse.