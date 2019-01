PSG : Riolo allume ce joueur à la ramasse depuis six mois

Dans : PSG, Ligue 1.

En ce début d’année, le Paris Saint-Germain a connu un déluge de compliments comme rarement, notamment pour sa faculté à ne laisser aucune miette à ses adversaires dans les matchs de Coupe.

Malgré un match passé à défendre, Guingamp a obtenu trois pénaltys, et a marqué deux pour se qualifier au Parc des Princes en Coupe de la Ligue. Un scénario assez fou mais qui montre bien que défensivement, le PSG était hors du coup sur ce match. Et Daniel Riolo d’accuser clairement un Thomas Meunier qui a certes effectué une passe décisive, mais qui n’est plus vraiment au niveau qui était le sien la saison passée.

« Guingamp, ils ne font rien, ils ne sont pas dangereux. Ils sont là pour défendre, ils visent les pénos depuis le début. Déjà ils rentrent dans la surface, ce qui est un premier point négatif. C’est quand même rarissime de concéder trois pénaltys en 30 minutes sur trois entrées dans la surface. Cela veut dire que tu défends très mal. Sur le premier, l’attitude de Meunier, c’est minable. D’ailleurs, il est complètement à côté de la plaque, et ça c’est depuis le début de la saison. Il concède le pénalty et il se retourne sur Thiago Silva en lui demandant ce qu’il fout. Alors qu’il fait une faute absolument grossière. Ils sont en retard, et c’est quand même du football professionnel, tu ne peux pas toujours gagner en marchant », a balancé le consultant de RMC au sujet d’une équipe passée clairement à côté de son match à un moment inattendu.