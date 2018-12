PSG : Riolo accuse Véronique Rabiot, elle a massacré la carrière d’Adrien

Dans : PSG, Ligue 1.

La carrière d’Adrien Rabiot au Paris Saint-Germain est probablement terminée, et celle en équipe de France est très mal partie.

Des mauvais choix ou des décisions en tout cas très mal perçues qui révèlent à quel point le milieu de terrain est mal entouré selon Daniel Riolo. Dans sa dernière chronique, le consultant de RMC s’en prend très clairement à Véronique Rabiot, mère et agente de son fils, et qui ne cesse de pourrir son avenir sportif. Un constat très dur même si les faits sont là, et actuellement le milieu de terrain ne joue ni à Paris, ni chez les Bleus, et a vu le titre de champion du monde lui passer sous le nez.

« Si Adrien Rabiot ne massacre pas sa carrière, c’est un miracle. Vu comme il est géré, comment il est conseillé et vu la personnalité de la maman, s’il arrive à faire quelque chose de sa carrière, ça tient du miracle. Il a massacré l’Equipe de France. Déjà sa carrière en sélection est foutue. Sa carrière au PSG, où il avait annoncé qu’il serait l’enfant du club, le Steven Gerrard du club, mais là c’est foutu, parce que ça fait très longtemps qu’il est au club mais là, il est en train de partir en claquant la porte. Avec les supporters, qui limite vont pas tarder à lui balancer des tomates dans la tête. Plus personne veut le voir ici. Donc, il lui reste quoi ? L’étranger, c’est qu’il va faire. Vu comment cela s’est passé dans sa vie pour l’instant, il n’y a pas de raison que sa maman ne massacre pas sa carrière à l’étranger. Et on sera passé à côté d’un joueur qui avait les qualités pour faire une très belle carrière. Pour finir, ce qui peut faire énormément de tort à un joueur, c’est la façon dont il est entouré et là je crois que lui, on ne peut pas faire pire », a souligné Daniel Riolo, pour qui Adrien Rabiot va devoir tenter sa chance à l’étranger pour tenter de sauver les meubles. Un choix que, pour mémoire, le joueur et son entourage avaient déjà effectué en 2008, quand il avait rejoint Manchester City après avoir passé son stage d’entrée à Clairefontaine, avant de faire demi-tour six mois plus tard en raison d’un… désaccord contractuel. Il avait alors rejoint Pau et la France sans pouvoir prendre de licence sportive, se contentant d'entrainements pendant six mois. C'est certainement ce qui l'attend une nouvelle fois au PSG jusqu'au mois de juin.