PSG : Révolution confirmée à Paris, Neymar prend le pouvoir

Dans : PSG, Ligue 1.

Dans la foulée de la défaite en finale de la Coupe de France face à Rennes, peu de joueurs s’étaient arrêtés en zone mixte pour évoquer cette nouvelle déception.

Neymar l’avait fait, pour assumer le résultat et ses conséquences, mais aussi dans un but bien précis. La superstar du Paris Saint-Germain avait effectué une sortie tranchante à l’encontre de certains de ses coéquipiers, et notamment des jeunes joueurs, coupables selon lui de ne pas assez écouter les anciens, mais aussi leur entraineur. Une attaque ciblée qui est loin d’être anodine, comme l’explique Loïc Tanzi.

« Pour comprendre ce qu'il se passe dans le vestiaire parisien, il faut prendre un peu de recul. Oui Neymar est en train de reprendre le leadership. Mais il le fait après avoir tiré un bilan avec l'entraîneur et le directeur sportif. Ils ont le même discours : il faut changer les mentalités », a souligné le journaliste de RMC toujours bien informé sur le PSG et ses entrailles. Le bilan a donc été fait en interne, et l’idée de resserrer la vis avec Neymar en patron du vestiaire pour mettre tout le monde au pli a déjà fait son chemin. Cela donne le ton pour la saison prochaine, où le club de la capitale ne pourra pas se permettre un tel marasme.